В Баку водитель грузовика избежал аварии в последний момент – ВИДЕО

2017-06-23 11:17 | www.oxu.az | 3

На дороге возле кладбища в поселке Деде Горгуд, расположенного между поселками Говсаны и Сураханы, произошла аварийная ситуация.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, автомобиль марки Mercedes резко выезжает на основную дорогу навстречу грузовику.

Водитель грузовика в последний момент поворачивает влево и избегает аварии. Mercedes, как ни в чем ни бывало, продолжает движение.

Представляем вам это видео:

A.M.