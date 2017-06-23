В Баку водитель грузовика избежал аварии в последний момент – ВИДЕО
2017-06-23 11:17 | www.oxu.az | 3
На дороге возле кладбища в поселке Деде Горгуд, расположенного между поселками Говсаны и Сураханы, произошла аварийная ситуация.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, автомобиль марки Mercedes резко выезжает на основную дорогу навстречу грузовику.
Водитель грузовика в последний момент поворачивает влево и избегает аварии. Mercedes, как ни в чем ни бывало, продолжает движение.
Представляем вам это видео:
A.M.