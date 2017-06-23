В Израиле запретили пересаживать женщин в самолетах из-за ортодоксов

2017-06-23 11:24 | www.oxu.az | 4

Израильский суд запретил авиакомпании «Эль Аль» пересаживать пассажирок по требованию ортодоксальных иудеев, которым вера запрещает находиться близко к женщинам, не являющимся их женами, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Поводом для судебного разбирательства стал иск к авиакомпании 83-летней Рене Рабинович, которая смогла выжить во время Холокоста.

Магистратский суд Иерусалима в итоге постановил, что такие просьбы нарушают законы о дискриминации. Хотя авиакомпания уверяла, что никогда не заставляла пассажиров меняться местами по просьбе ортодоксов.

Поводом для иска стал случай на борту самолета компании «Эль Аль», когда женщина летела в Тель-Авив из нью-йоркского аэропорта в Ньюарке.

Женщина заняла свое место в бизнес-классе. Вскоре появился мужчина, купивший билет на соседнее место. Увидев Рабинович, он сказал несколько слов бортпроводнику, после чего тот попросил женщину пересесть.

«Я спросила бортпроводника прямо: пересаживают ли меня по просьбе мужчины, сидевшего со мной рядом? И бортпроводник это подтвердил. Тогда я подошла к мужчине и сказала: я 81-летняя женщина, в чем проблема?», - рассказывала Рабинович свою историю британской газете Guardian в апреле прошлого года.

Мужчина, по ее словам, ответил, что сидеть рядом с женщиной ему запрещает Тора.

В 2016 году Рабинович подала иск против авиакомпании, обвинив ее в дискриминации.

Сумма иска Рабинович составляла 50 тыс. шекелей (около 14 тыс. долларов).

Сама Рабинович, комментируя решение суда, заявила, что довольна и размером компенсации, и принятым решением, так как оно отменяет дискриминационную политику «Эль Аль».

Н.О.