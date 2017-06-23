Оппозиционная партия Турции обратится в Конституционный суд по делу об аресте депутата

2017-06-23 11:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ -Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) обратится в Конституционный суд по делу об аресте депутата Эниса Бербероглу. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.

В Конституционный суд страны обратится непосредственно глава партии Кемал Кылычдароглу, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Анкаре прошло массовое шествие членов оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, приговоренного к длительному сроку тюремного заключения за связи с движением Гюлена и разглашение государственной тайны.

Суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил Бербероглу к 25 годам лишения свободы.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году в рядах CHP.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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