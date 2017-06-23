Оппозиционная партия Турции обратится в Конституционный суд по делу об аресте депутата
2017-06-23 11:32 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ -Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) обратится в Конституционный суд по делу об аресте депутата Эниса Бербероглу. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.
В Конституционный суд страны обратится непосредственно глава партии Кемал Кылычдароглу, отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Анкаре прошло массовое шествие членов оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, приговоренного к длительному сроку тюремного заключения за связи с движением Гюлена и разглашение государственной тайны.
Суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил Бербероглу к 25 годам лишения свободы.
Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году в рядах CHP.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu