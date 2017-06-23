Число погибших при взрыве в пакистанском Кветте возросло до 11 (Обновлено)

2017-06-23 11:32 | www.trend.az | 3

Число жертв взрыва в пакистанском городе Кветта увеличилось до 11 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о шести погибших и 14 раненых.

Взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта. По данным телеканала, предполагаемый террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда его автомобиль попытались остановить сотрудники полиции.

Как сообщает телеканал, среди погибших четверо полицейских. Еще девять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

09:03 (GMT+4) Пять человек погибли, 14 пострадали в результате взрыва в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане, передает телеканал Geo TV.

Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.

08:53 (GMT+4) По меньшей мере четыре человека погибли, 10 пострадали в результате взрыва в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

08:39 (GMT+4) Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта, не менее двух человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным телеканала Geo TV, взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта.

Телеканал сообщает о десяти раненых в результате взрыва.