Учреждается новая медаль в честь азербайджанской армии – ФОТО

2017-06-23 11:30 | www.oxu.az | 2

В честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана учреждается специальная медаль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим по представлению президента предложены дополнения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики».

Согласно проекту, в статью 2 закона добавляется часть «Юбилейная медаль 100-летия (1918-2018) Азербайджанской армии».

Медали по представлению соответствующей структуры исполнительной власти могут быть удостоены военнослужащие, проходящие службу в вооруженных силах, а также позднее уволенные в запас.

Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и 30 июня будет вынесен на обсуждение.

A.M.

