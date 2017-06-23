Назарбаев: Наши ученые должны изучить алфавит Азербайджана

2017-06-23 11:36 | www.oxu.az | 2

Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и духовно сблизит нас, заявил сегодня президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на V Всемирном курултае казахов в Астане, передает Oxu.Az со ссылкой на Казинформ.

«Перевод казахского языка на латиницу - это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечения нашего духовного единства. На бывшем постсоветском пространстве, СНГ мы используем кириллицу, наши соотечественники в Китае используют арабскую вязь, наши братья на Западе используют латиницу. Выходит, что при разговоре у нас единый язык, но при чтении у нас три разных языка. Мы не можем понять друг друга. Сейчас мы стараемся изучать и познавать современную науку, технику, интернет. Это все сейчас основано на латинском алфавите. Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и духовно сблизит нас», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем глава государства отметил, что решение этого вопроса возможно раньше запланированного срока.

«Я в своем послании поставил срок для решения этого вопроса до 2025 года. Но, думаю, не надо затягивать с этим вопросом. Наши ученые должны изучить и определить нужные нам образцы, изучив турецкий алфавит и алфавиты таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, которые ранее перешли на латиницу, учтя их недостатки, необходимо составить свой алфавит», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Н.О.