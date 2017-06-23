ЕС поддержит пенсионные реформы в Азербайджане

2017-06-23 11:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) окажет поддержку реформам в сфере пенсионного обеспечения в Азербайджане, сказал в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в рамках презентации нового твиннинг-проекта.

"Проект состоит из четырёх компонентов: создание электронного аудита для усиления надзора над поступлением социальных взносов, использование европейских методик при формировании бюджета Государственного фонда социальной защиты, стратегическое планирование и усиление кадрового потенциала", - сказал министр.

Муслимов также добавил, что в сентябре Азербайджан и ЕС начнут реализацию очередного твиннинг-проекта, который позволит усилить потенциал служб занятости в стране.

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