Компания KTIB планирует бурение десяти скважин на месторождении "Западный Абшерон"

2017-06-23 11:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Группа компаний KTIB планирует бурение десяти скважин на месторождении "Западный Абшерон" в Азербайджане, сказал вице-президент компании Майкл Сеидов, выступая в пятницу на четвертом Каспийском форуме «Комплексное управление проектами и методы производственного улучшения нефти и газа» в Баку.

Заказчиком проекта является SOCAR TREST.

По словам Сеидова, компания планирует бурение наклонно-направленных и субгоризонтальных скважин на месторождении.

"При бурении скважин будут использованы технологии KTIB, Halliburton Sperry HDBS. Кроме того, на месторождении планируется проведение геофизического исследования в режиме реального времени", - добавил он.

По словам Сеидова, в рамках проекта компания планирует внедрение нового поколения семислойных противопесчанных скважинных фильтров собственной разработки KTIB для получения запланированного дебита.

Месторождение "Западный Абшерон" находится на балансе Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Абшероннефть" азербайджанской госкомпании SOCAR. Буровые работы на этом месторождении на основе достигнутой договоренности ведет компания SOCAR-AQS.

(Автор: Ляман Зейналова)