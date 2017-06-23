Министерство: Статус юридического лица публичного права откроет новые пути для развития высшего образования

2017-06-23 12:44 | www.apa.az | 3

Согласно утвержденной распоряжением президента Азербайджана «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», реорганизация вузов Азербайджана и присвоение им статуса юридического лица публичного права создаст возможности для достижения поставленных целей в сфере высшего образования в Азербайджане.

Как сообщили АПА в Минобразования, принятое решение расширит участие в этом процессе сторон, заинтересованных в повышении качества управления в вузах. Кроме того, это позволит сделать управление прозрачным и эффективным.

«Из опыта развитых стран видно, что процесс социализации управления в образовании ускоряется. Новый механизм приведет к увеличению не только ответственности, но и отчетности в вузах. Формирование системы управления в соответствии с передовыми странами мира и повышение его качества в вузах также служит этой цели».

Обладающие статусом юридического лица публичного права вузы смогут усовершенствовать механизм финансирования образования, расширить выбор платных образовательных услуг.

Это означает новый коэффициент качества материально-технической базы и инфраструктуры высших учебных заведений. Обеспечение устойчивости вузов с экономической точки зрения стимулирует повышение их конкурентоспособности в стране и на международном уровне. Таким образом это способствует тому, чтобы вузы превратились в центры образования, исследования и инноваций. Это является одним из основных условий успешного применения достигнутых инноваций в социально-экономической жизни страны», - сообщили в министерстве.

Отметим, Азербайджанскому университету языков, Бакинскому государственному университету и Азербайджанскому государственному экономическому университету присвоен статус юридического лица публичного права.