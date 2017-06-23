На территории Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди

2017-06-23 12:52 | www.apa.az | 2

Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем – 25-30°, в Баку ночью - 18-20°, днем - 27-29° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 22-23° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня местами будут грозы и дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 28-32°, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.