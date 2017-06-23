Начинаются каникулы в связи с Рамазаном

2017-06-23 11:40 | www.oxu.az | 2

Согласно решению Кабинета министров от 25 ноября 2016 года о «Праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2017 году» 26 и 27 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в этом году праздник Рамазан в Азербайджане совпадает с 26 июня – Днем Вооруженных сил.

Согласно Трудовому кодексу, в связи с этим и 28 июня будет нерабочим днем.

Таким образом, в стране 5 дней (24, 25, 26, 27, 28 июня) будут нерабочими.

A.M.

