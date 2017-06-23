Два пилота приостановили практическую сессию автогонок в классе FIA Formula-2

2017-06-23 11:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Малазийский пилот команды Trident Набиль Джеффри приостановил практическую сессию автогонок в классе FIA Formula-2.

Болид Джеффри неожиданно остановился посреди трассы, после чего был эвакуирован в бокс.

Сессия продолжилась в 11:30, но спустя несколько минут болид пилота команды Dams Оливера Роуланда занесло на первом повороте, и он врезался в ограждение.

Сессия вновь была приостановлена и продолжилась после небольшого перерыва.

Пока что лучшее время на круге принадлежит пилоту команды Russian Time итальянцу Луке Гьотто - 1:55.320.

Сегодня в Баку стартует восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)