Официальный курс маната к мировым валютам на 23 июня (версия 2)

2017-06-23 11:55 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 9.20

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,8999 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.