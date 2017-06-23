Официальный курс маната к мировым валютам на 23 июня (версия 2)
2017-06-23 11:55 | www.trend.az | 3
Первая версия опубликована в 9.20
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,8999 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
23.06.2017
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1.7022
|
1 евро
|
1 EUR
|
1.8999
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1.2856
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0.1054
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0.8824
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0.5094
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0.4634
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0.1313
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0.1494
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0.0722
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0.2566
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0.2488
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0.2555
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0.7028
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0.2183
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0.0264
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2.162
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0.0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0.0046
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0.1947
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1.7536
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0.4799
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1.2877
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5.6049
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0.0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0.0247
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0.1129
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0.3969
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0.0939
|
1 молдавская лея
|
1 MDL
|
0.0931
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0.0938
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0.2006
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0.0433
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0.4487
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0.0285
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1.2257
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0.4538
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2.3473
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0.485
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0.056
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0.1939
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0.4871
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0.0654
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1.529
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1.2371
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2129.1118
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
28.2735
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1588.1526
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1513.2558