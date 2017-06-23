Посол Великобритании: «Азербайджан не только глобальный энергетический игрок, но и источник других бизнес возможностей» - ИНТЕРВЬЮ

2017-06-23 13:03 | www.apa.az | 3

Об этом в интервью АПА заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.



Посол рассказала о проекте Южного газового коридора и отметила, что этот проект изменит энергетическую карту региона, внесет важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы: «Реализованный при поддержке 7 правительств и 11 различных компаний проект - очень ценная инициатива. Проект подготовлен в таком объеме, чтобы в будущем осуществлять транспортировку газа вдвое больше. Я горжусь тем, что эксперты из Великобритании заняли передовые места в ходе реализации этого проекта».



Кэрол Крофтс сказала, что отношения между двумя странами развиваются: «Доказательством этих тесных отношений является работа межправительственной комиссии, которая поддерживается обеими странами на самом высоком уровне. В Азербайджане я вижу не только глобального энергетического игрока, но и источник других бизнес возможностей».

По мнению посла, связи между двумя странами в оборонной сфере находятся на высоком уровне: «В борьбе с международным терроризмом выступаем за обеспечение безопасных границ и обмене опытом. Мы высоко оцениваем поддержку Азербайджана и сотрудничество с ним, намерены более тесно работать для обеспечения мира, безопасности и процветания в обеих странах».

На вопрос «В то время как Великобритания готовится покинуть ЕС, Азербайджан ведет переговоры по углублению сотрудничества с этой структурой. Что Вы думаете об этом?» К. Крофтс ответила так:

«Соединенное Королевство поддерживает усилия ЕС по расширению связей с Азербайджаном и привержено региональному сотрудничеству с Азербайджаном и содействию ЕС в этом направлении. Это будет так и после «Brexit». Программы ЕС имеют большой потенциал. Они вносят значимый вклад в достижение экономического развития, развитие управления и расширение сотрудничества в сфере безопасности, усиление связи, энергетической эффективности, адаптации к климатическим изменениям и предотвращению их последствий, мобильности и установлению отношений между людьми».

Ответив на вопрос о позиции Великобритании по нагорно-карабахскому конфликту, посол заявила, что позиция правительства Соединенного Королевства по этому поводу незыблема: «Мы надеемся, что конфликт будет решен мирным путем, будет достигнуто устойчивое урегулирование. Мы поддерживаем усилия МГ ОБСЕ в направлении урегулирования конфликта мирным путем. Ежегодно из-за конфликта погибают люди, страдают вынужденные переселенцы. Иногда кажется, что из-за различий и разногласий до светлого будущего региона еще очень далеко. Но мы должны продолжать прикладывать усилия для мирного урегулирования. Только дипломатия может принести мир».