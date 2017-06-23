Азербайджан начинает производство боеприпасов для противотанковых гранатометов – ФОТО
2017-06-23 12:00 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 23 июня принял участие в открытии завода по производству четырех типов боеприпасов для противотанкового ручного гранатомета TƏQ-7V2, построенном Производственным объединением «Şərq» министерства оборонной промышленности в городе Ширван.
Как передает Oxu.Az, министр оборонной промышленности Явер Джамалов рассказал главе о предприятии.
Глава государства ввел завод в действие.