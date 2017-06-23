Массовое отравление турецких военнослужащих может быть диверсией – министр

2017-06-23 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Массовое отравление военнослужащих в провинции Маниса может быть диверсией, сказал министр обороны Турции Фикри Ишык, пишут в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, расследование по факту продолжается.

Ранее в провинции Маниса на западе страны с признаками отравления был госпитализирован 731 военнослужащий. Впоследствии выяснилось, что военнослужащие отравились пищей.

По делу о массовом отравлении солдат задержан 21 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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