Учителям, оставшимся недовольными результатами диагностического оценивания, будет предоставлен очередной шанс

2017-06-23 12:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учителя, оставшиеся недовольными результатами диагностического оценивания, смогут вновь принять участие в оценивании и проверить свои знания и способности, сказал человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По словам Багирова, диагностическое оценивание учителей, проводимое по всей стране, близится к завершению. Заместитель заведующего отделом добавил, что для вновь нанятых на работу учителей также должны проводиться новые оценивания.

«Ежегодно проводится конкурс по приему на работу учителей и каждый год новые учителя получают назначения в школы, входящие в систему министерства образования. Для этих учителей в будущем также планируется проведение диагностического оценивания. Некоторые учителя могут полагать, что за прошлый год повысили свой профессиональный уровень. В свою очередь, учителя, которые будут недовольными результатами проведенного оценивания, смогут вновь испытать себя. Мы создадим условия для того, чтобы учителя, оставшиеся недовольными результатами оценивания, а также преподаватели, которые не смогли принять участие в оценивании по уважительной причине, смогли вновь испытать себя», - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева)