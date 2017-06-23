В Баку состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Коста-Рики

2017-06-23 13:09 | www.apa.az | 3

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Гонзалезом Сансом состоялась встреча один на один и с участием делегаций.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, отметив, что в этом году исполняется 20-летняя годовщина со дня построения дипломатических связей между Азербайджаном и Коста-Рикой, министры выразили удовлетворение положительным развитием диалога и взаимопонимания за прошедший период. Мануэль Гонзалез Санс представил назначенного в Азербайджан временного поверенного в делах Коста-Рики. Э.Мамедъяров высоко оценил решение Коста-Рики открыть посольство в Азербайджане.

Министры еще раз выразили взаимное уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана и Коста-Рики. Они также подчеркнули, что изменение признанных на международном уровне границ государств путем применения силы является неприемлемым.

Мануэль Гонзалез Санс поздравил Азербайджан по случаю проведения в Баку автогонок «Формула-1». Глава МИД Коста-Рики отметил, что Азербайджан стал местом проведения подобных престижных мероприятий.

Министры провели широкий обмен мнениями вокруг событий, происходящих на международной арене.