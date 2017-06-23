Малена Мард: «Я вернусь работать в МИД Швеции»

2017-06-23 13:12 | www.apa.az | 3

31 августа завершается срок полномочий главы представительства Евросоюза в Азербайджане Малены Мард.

Как сообщает АПА, об этом заявила сама М.Мард.

Она отметила, что в ближайшее время станет известно имя нового главы представительства Евросоюза в Азербайджане: «Я вернусь работать в МИД Швеции. Моя семья также возвращается в Стокгольм. Но мы будем приезжать в Азербайджан. У нас здесь есть друзья. Два моих сына уже 4 года живут здесь. Они планируют в будущем приезжать в Азербайджан».