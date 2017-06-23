Сын народной артистки: Ночь в реанимации стоит 1600 манатов

2017-06-23 12:07 | www.oxu.az | 3

«Состояние народной артистки Гандаб Гулиевой, госпитализированной 2 дня назад, остается тяжелым».

Как передает Oxu.Az, об этом lent.az рассказал сын знаменитой ханенде Хафиз Гамидов.

По его словам, врачи пока не могут сказать ничего обнадеживающего по поводу состояние здоровья певицы:

«У нее сердечная и почечная недостаточность. К тому же между сердцем и легким скопилась жидкость. Из-за продолжающейся несколько дней бессонницы нарушилось ее психологическое состояние».

Хафиз Гамидов добавил, что никто не заинтересовался состоянием здоровья его матери и не оказал помощи:

«Если никаких улучшений не будет, я отвезу мать в Турцию, потому что здесь лечение очень дорогое. За ночь в реанимации мы платим примерно 1600 манатов».

Отметим, что Гандаб Гулиева проходит лечение в отделении реанимации Республиканского диагностического центра.

З.Г.

