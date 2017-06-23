Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству гранат для противотанковых гранатометов в Ширване (ФОТО)

2017-06-23 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии завода по производству гранат для ручных противотанковых гранатометов РПГ 7V2 производственного объединения «Шарг» министерства оборонной промышленности в городе Ширван.

Министр оборонной промышленности Явер Джамалов проинформировал главу государства о предприятии.

Президент Азербайджана ввел в действие завод.

Глава государства пожелал успехов коллективу предприятия.

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