Граждане Азербайджана смогут сами увеличить свою будущую пенсию

2017-06-23 12:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - До конца июня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует представить в Администрацию Президента два документа, подготовленных в рамках изменений в закон "О трудовых пенсиях", сказал в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Речь идёт о порядке использования социальных страховых резервов и порядке начисления дополнительных средств на специальный счёт.

"Как вы знаете, согласно поправкам в закон "О трудовых пенсиях", для всех граждан открыты индивидуальные счёта и любой человек до выхода на пенсию может пополнять этот счёт через банки и, таким образом, увеличить свой социальный страховой капитал. Второй порядок определяет: как именно можно пополнить свой индивидуальный счёт", - сказал министр.

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