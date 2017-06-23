Президент принял участие в открытии завода по производству комплектующих к револьверным гранатометам в Ширване

2017-06-23 13:13 | www.apa.az | 4

В Ширване состоялась церемония открытия завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40 40х46 мм.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Министр оборонной промышленности Явер Джамалов проинформировал главу государства о том, что основной целью строительства завода была организация серийного производства 4 типов боевых частей (осколочный, осколочно-кумулятивный, осветительно-парашютный и дымовой) к револьверным гранатометам 40х46 мм, предназначенных для поражения живой силы и огневых позиций врага, а также борьбы с техникой и бронетехникой.

Глава государства дал старт работе нового завода.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками МОП и группой военнослужащих Минобороны. Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Министр оборонной промышленности Явер Джамалов и министр обороны Закир Гасанов также выступили с речью.

Были зачитаны распоряжения президента Ильхама Алиева о присвоении военнослужащим Министерства обороны высоких воинских званий и награждении орденами.

Верховный главнокомандующий представил военнослужащим документы, удостоверяющие высокие воинские звания, и ордена «За службу Отечеству» 3-й степени.

В конце было сделано памятное фото.