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«Формула-1»: Сегодня стартует Гран-при Азербайджана

2017-06-23 13:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, на первый день соревнований, которые второй год подряд пройдут в столице Азербайджана, запланированы первые свободные заезды и испытание болидов на треке.

Предварительный этап начнётся первым свободным заездом участников «Формулы-2». В 8-ом заезде сезона в 13:00 выйдут на старт пилоты «Формулы-1». После окончания этого соревнования вновь в борьбу вступят «дублёры». Они определят стартовые позиции (поул-позишн) на следующий день.

В последнем соревновании первого этапа участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом Таркана.

Суббота и воскресенье – главные дни для всех Гран-при «Формула-1». Так, на завтра запланированы первые соревнования «Формулы-2», а также третий свободный заезд и поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом группы «The Black Eyed Peas» и Николь Шерзингер.

25-го июня будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнётся подготовка к основной борьбе. Состоится парад пилотов, презентация Грида и прозвучит гимн Азербайджана. В 17:00 стартует Гран-при. Соревнование продлится около 2 часов, а затем запланировано награждение победителей этапа и концерт Мэрайи Кэри.

В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране в составе «Mercedes» выступят Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Toro Rosso» Даниил Квят, Карлос Сайнс, в составе «Willams» Фелипе Масса, Ленс Стролл, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Колион Пальмер, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон, Паскаль Верльяйн, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 кругов в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефти.

Отметим, что сезон стартовал 26-го марта в Австралии, после 7 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (141 очков), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (129) и Вальтерри Боттас.

В командном зачёте лидирует «Mersedes» (222 очка). «Ferrari» (214) на втором, «Red Bull» (112) на третьем месте.

Бакинская трасса

Число кругов – 51

Основной день соревнований – 25-ое июня

Диаметр кольца – 6,003 км

Общая протяжённость маршрута – 306,049 км

Рекорд – Нико Росберг 1:46.485 (2016)

23-е июня, пятница

11:00

11:45

ФИА Формула-2

Свободный заезд

12:00

12:45

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

13:00

14:30

Формула-1

Первый свободный заезд

15:00

15:30

ФИА Формула-2

Гонка за поул-позишн

15:40

16:45

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

17:00

18:30

Формула-1

Второй свободный заезд

24-ое июня, суббота

10:00

11:25

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

11:00

11:30

Формула-1

Инструктаж команд в пит-стопе

12:00

13:05

ФИА Формула-2

Первая гонка (29 кругов или 60 минут)

14:00

15:00

Формула-1

Третий свободный заезд

15:05

16:40

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

17:00

18:00

Формула-1

Гонка за поул-позишн

25-ое июня, воскресенье

12:25

13:25

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

14:00

14:50

ФИА Формула-2

Вторая гонка (12 кругов или 45 минут)

15:00

16:00

Paddock Club

Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club

15:30

15:45

Формула-1

Парад пилотов

15:45

16:15

Формула-1

Презентация Грида

16:45

 

Формула-1

Государственный гимн

17:00

19:00

Формула-1

Гран-при Азербайджана (51 кругов или 120 минут)

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