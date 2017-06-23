«Формула-1»: Сегодня стартует Гран-при Азербайджана

2017-06-23 13:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, на первый день соревнований, которые второй год подряд пройдут в столице Азербайджана, запланированы первые свободные заезды и испытание болидов на треке.

Предварительный этап начнётся первым свободным заездом участников «Формулы-2». В 8-ом заезде сезона в 13:00 выйдут на старт пилоты «Формулы-1». После окончания этого соревнования вновь в борьбу вступят «дублёры». Они определят стартовые позиции (поул-позишн) на следующий день.

В последнем соревновании первого этапа участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом Таркана.

Суббота и воскресенье – главные дни для всех Гран-при «Формула-1». Так, на завтра запланированы первые соревнования «Формулы-2», а также третий свободный заезд и поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом группы «The Black Eyed Peas» и Николь Шерзингер.

25-го июня будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнётся подготовка к основной борьбе. Состоится парад пилотов, презентация Грида и прозвучит гимн Азербайджана. В 17:00 стартует Гран-при. Соревнование продлится около 2 часов, а затем запланировано награждение победителей этапа и концерт Мэрайи Кэри.

В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране в составе «Mercedes» выступят Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Toro Rosso» Даниил Квят, Карлос Сайнс, в составе «Willams» Фелипе Масса, Ленс Стролл, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Колион Пальмер, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон, Паскаль Верльяйн, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 кругов в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефти.

Отметим, что сезон стартовал 26-го марта в Австралии, после 7 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (141 очков), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (129) и Вальтерри Боттас.

В командном зачёте лидирует «Mersedes» (222 очка). «Ferrari» (214) на втором, «Red Bull» (112) на третьем месте.

Бакинская трасса

Число кругов – 51

Основной день соревнований – 25-ое июня

Диаметр кольца – 6,003 км

Общая протяжённость маршрута – 306,049 км

Рекорд – Нико Росберг 1:46.485 (2016)

23-е июня, пятница

11:00 11:45 ФИА Формула-2 Свободный заезд 12:00 12:45 Paddock Club Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 13:00 14:30 Формула-1 Первый свободный заезд 15:00 15:30 ФИА Формула-2 Гонка за поул-позишн 15:40 16:45 Paddock Club Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 17:00 18:30 Формула-1 Второй свободный заезд

24-ое июня, суббота

10:00 11:25 Paddock Club Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 11:00 11:30 Формула-1 Инструктаж команд в пит-стопе 12:00 13:05 ФИА Формула-2 Первая гонка (29 кругов или 60 минут) 14:00 15:00 Формула-1 Третий свободный заезд 15:05 16:40 Paddock Club Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club 17:00 18:00 Формула-1 Гонка за поул-позишн

25-ое июня, воскресенье