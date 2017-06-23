«Формула-1»: Сегодня стартует Гран-при Азербайджана
2017-06-23 13:17 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, на первый день соревнований, которые второй год подряд пройдут в столице Азербайджана, запланированы первые свободные заезды и испытание болидов на треке.
Предварительный этап начнётся первым свободным заездом участников «Формулы-2». В 8-ом заезде сезона в 13:00 выйдут на старт пилоты «Формулы-1». После окончания этого соревнования вновь в борьбу вступят «дублёры». Они определят стартовые позиции (поул-позишн) на следующий день.
В последнем соревновании первого этапа участники «Формулы-1» проведут второй свободный заезд. День завершится концертом Таркана.
Суббота и воскресенье – главные дни для всех Гран-при «Формула-1». Так, на завтра запланированы первые соревнования «Формулы-2», а также третий свободный заезд и поул-позишн «Формулы-1». На этот раз день завершится концертом группы «The Black Eyed Peas» и Николь Шерзингер.
25-го июня будет организовано второе соревнование «Формулы-2». Затем начнётся подготовка к основной борьбе. Состоится парад пилотов, презентация Грида и прозвучит гимн Азербайджана. В 17:00 стартует Гран-при. Соревнование продлится около 2 часов, а затем запланировано награждение победителей этапа и концерт Мэрайи Кэри.
В этом этапе, как и в предыдущем соревновании, в составе 10 команд примут участие 20 пилотов. В нашей стране в составе «Mercedes» выступят Льюис Хэмилтон, Вальтерри Боттас, в составе «Ferrari» Себастьян Феттель, Кими Райконен, в составе «Red Bull» Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, в составе «Force İndia» Серхио Перес, Эстебан Окон, в составе «Toro Rosso» Даниил Квят, Карлос Сайнс, в составе «Willams» Фелипе Масса, Ленс Стролл, в составе «Renault» Нико Хюлькенберг, Колион Пальмер, в составе «Haas» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, в составе «Sauber» Маркус Эрикссон, Паскаль Верльяйн, в составе «McLaren Honda» Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.
Соревнования стартуют и финишируют на площади Азадлыг. Начиная отсюда, болиды сделают 51 кругов в направлении против часовой стрелки, проехав через Девичью башню, Ичери Шехер и круг Азнефти.
Отметим, что сезон стартовал 26-го марта в Австралии, после 7 этапов в соревновании пилотов лидирует гонщик «Ferrari» Себастьян Фоттель (141 очков), его преследуют пилоты «Mersedes» Льюис Хэмилтон (129) и Вальтерри Боттас.
В командном зачёте лидирует «Mersedes» (222 очка). «Ferrari» (214) на втором, «Red Bull» (112) на третьем месте.
Бакинская трасса
Число кругов – 51
Основной день соревнований – 25-ое июня
Диаметр кольца – 6,003 км
Общая протяжённость маршрута – 306,049 км
Рекорд – Нико Росберг 1:46.485 (2016)
23-е июня, пятница
|
11:00
|
11:45
|
ФИА Формула-2
|
Свободный заезд
|
12:00
|
12:45
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
13:00
|
14:30
|
Формула-1
|
Первый свободный заезд
|
15:00
|
15:30
|
ФИА Формула-2
|
Гонка за поул-позишн
|
15:40
|
16:45
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
17:00
|
18:30
|
Формула-1
|
Второй свободный заезд
24-ое июня, суббота
|
10:00
|
11:25
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
11:00
|
11:30
|
Формула-1
|
Инструктаж команд в пит-стопе
|
12:00
|
13:05
|
ФИА Формула-2
|
Первая гонка (29 кругов или 60 минут)
|
14:00
|
15:00
|
Формула-1
|
Третий свободный заезд
|
15:05
|
16:40
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
17:00
|
18:00
|
Формула-1
|
Гонка за поул-позишн
25-ое июня, воскресенье
|
12:25
|
13:25
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
14:00
|
14:50
|
ФИА Формула-2
|
Вторая гонка (12 кругов или 45 минут)
|
15:00
|
16:00
|
Paddock Club
|
Прогулка Pit Leyn для членов Paddock Club
|
15:30
|
15:45
|
Формула-1
|
Парад пилотов
|
15:45
|
16:15
|
Формула-1
|
Презентация Грида
|
16:45
|
|
Формула-1
|
Государственный гимн
|
17:00
|
19:00
|
Формула-1
|
Гран-при Азербайджана (51 кругов или 120 минут)