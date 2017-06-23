В Бразилии в результате ДТП с участием двух машин скорой помощи погиб 21 человек – ВИДЕО

2017-06-23 12:15 | www.oxu.az | 3

На автодороге в штате Эспириту-Санту на востоке Бразилии в результате аварии погиб 21 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Globo со ссылкой на министерство общественной безопасности страны.

Сообщается, что ещё 22 человека были ранены.

Отмечается, что причиной аварии стало то, что грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который от удара развалился и загорелся.

В столкновении также участвовали две машины скорой помощи, ехавшие следом. Одна из них не смогла избежать столкновения, а вторая перевернулась.

Н.О.