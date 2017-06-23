В Баку напали на квартиру: Есть жертва – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-23 12:22 | www.oxu.az | 4

Стали известны некоторые подробности совершенного в Баку убийства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, убита жительница Сабирабадского района Махира Тофиг гызы Алиева, 1989 года рождения.

Махира Алиева ранее жила в гражданском браке с Сенаном, совершившим преступление.

Однако соседи, ставшие свидетелями ее частых избиений со стороны сожителя, обратились в полицию. После этого пара рассталась.

В ночь убийства Сенан вместе с еще тремя лицами пришли в частный жилой дом за станцией метро «Низами», где проживала Махира.

Дверь им открыла хозяйка дома Метанет Гасанова. Двое из них, зайдя в дом, схватили хозяйку дома, а Сенан нанес ей 2 ножевых ранения. Женщина получила серьёзное ранение в область печени. В настоящее время ее состояние тяжелое.

С помощью камер наблюдения в доме сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

11:49

Задержан преступник, ночью 22 июня убивший одного человека и ранивший двух на «Советской».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников правоохранительных органов был задержан подозреваемый в совершении преступления Сенан Мамедов, 1991 года рождения.

В настоящее время продолжаются мероприятия для выявления других лиц, участвовавших в совершении преступления.

10:40

В Баку группа лиц напала на квартиру, убив одного человека и ранив двух.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел по адресу: Ясамальский район, улица Ибрагима Абилова, 60 (бывшая Советская).

По сообщению, в дом 50-летней Гасановой Матанат Агамалы гызы явились 4 человека, включая некоего Сенана - бывшего гражданского супруга квартирантки Алиевой Махиры Тофиг гызы, 1989 года рождения.

В конфликт, вспыхнувший между Сенаном и Махирой, пытались вмешаться хозяйка дома и ее 26-летний сын Гасанов Лачын Гюльбала оглу.

Однако Сенан при поддержке друзей сначала нанес ножевые ранения хозяевам дома, а затем Махире Алиевой.

Пострадавшие доставлены в клинический медцентр №1. Несмотря на усилия врачей Махиру спасти не удалось.

По факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

А.Г.

