Военная база Турции в Катаре исключительно внутреннее дело Анкары и Дохи – министр

2017-06-23 12:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Военная база Турции в Катаре исключительно внутреннее дело Анкары и Дохи, сказал министр Обороны Турции Фикри Ишык, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Комментируя информацию о том, что Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ потребовали от Дохи закрыть турецкую военную базу «Эр-Раййан» на территории Катара.

Ишык отметил, что ни одна страна не в праве вмешиваться в дела других стран.

Общее число турецких военнослужащих, которые в настоящее время находятся на территории Катара, составляет 113 человек.

Согласно сообщению, на турецкой военной базе Катаре также находится пять бронетранспортеров.

В сообщении отмечается, что ВС Катара и Турции в конце месяца планируют провести совместные военные учения.

19 июня в Катар отправилась первая партия турецких военных инструкторов.

Девятого июня текущего года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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