В Греции разбился вертолет, два человека погибли

2017-06-23 12:17 | www.trend.az | 4

В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека и один ранен, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло около 10 часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, а один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители, сообщает телеканал.

Причины авиапроисшествия пока не известны.

По информации телеканала, вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.