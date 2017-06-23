В воинской части Гражданской обороны МЧС отметили День Вооруженных сил

2017-06-23 13:39 | www.apa.az | 3

В связи с 26 июня – Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики в воинской части N Войск гражданской обороны МЧС проведено мероприятие.

Как сообщает местное бюро АПА, мероприятие, которое проводилось при организационной поддержке Профсоюза работников МЧС, началось с исполнения государственного гимна. Председатель Профсоюза работников МЧС Мехман Исмаилов рассказал о проделанной работе в сфере строительства армии. Он также рассказал о роли Войск гражданской обороны.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Республиканского Совета аксакалов Фаттах Гейдаров сказал, что сегодня ВС Азербайджана имеют сильную материально-техническую базу. По его словам, ВС Азербайджана, которые являются самой сильной и боеспособной армией региона, в состоянии выполнить любые боевые задачи и освободить находящиеся под оккупацией земли. Несмотря на это, азербайджанский народ выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Ф. Гейдаров высоко оценил работу в сфере строительства армии, а также деятельность Войск гражданской обороны МЧС, искренне пожелал успеха солдатам и офицерам.





Принявший участие в церемонии заместитель командующего Войсками гражданской обороны – начальник штаба, полковник Этибар Исмаилов поздравил военнослужащих и солдат с 26 июня – Днем Вооруженных сил.





В конце мероприятия Профсоюз работников Министерства по чрезвычайным ситуациям по случаю праздника вручил солдатам памятные подарки.