Аллахшукюр Пашазаде поздравил мусульман по случаю священного праздника Рамазан

2017-06-23 13:41 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, в поздравлении говорится, что являющийся месяцем благих деяний Рамазан внушает людям терпение, милосердие, доброжелательность и поддержку друг другу. В эти священные праздничные дни посещать родителей, родственников, мирить обиженных, уделять внимание сиротам, бездомным и нуждающимся, посещать могилы являются богоугодными поступками.

«В эти дни мы обращаемся с молитвами к Аллаху, чтобы наши оккупированные земли были освобождены, государственность всегда процветала, Азербайджан еще больше укрепил свое положение в мировом сообществе. Этот месяц Рамазан запомнился нашему народу и государству знаменательными событиями. В результате славной апрельской победы наш флаг развевается над Лелетепе, вынужденные переселенцы вернулись в освобожденные от армянской оккупации исконно азербайджанские земли, в Джоджуг Марджанлы построена величественная мечеть, с минаретов которой раздается азан, все это начало нашей великой победы, Иншаллах!

Верующие высоко имеющее глобальную важность решение президента Ильхама Алиева объявить этот год «Годом исламской солидарности». Глава государства всегда придавал большое значение общечеловеческим исламским ценностям, защищал на международном уровне миролюбивую, священную суть нашей религии.

Еще раз поздравляю всех мусульман с праздником Ид аль-Фитр, желаю благополучия и процветания», - говорится в поздравлении.