В праздничные дни население не испытает проблем с услугами транспорта и телекоммуникаций

2017-06-23 12:40 | www.oxu.az | 3

Министерство транспорта связи и высоких технологий Азербайджана дало соответствующие поручения подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, а также телекоммуникационным операторам в связи с качественным и бесперебойным обеспечением населения услугами транспорта, телекоммуникаций, в том числе интернета, услуг мобильной связи и телерадиовещания в дни праздника Рамазан.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве транспорта связи и высоких технологий, с целью обеспечения бесперебойной работы стационарных телефонов в праздничные и предпраздничные дни, поступающие обращения будут внимательно рассматриваться и приниматься оперативные меры.

В праздничные дни будет организовано ответственное дежурство для обеспечения бесперебойной и качественной работы транспортных, телекоммуникационных услуг, телерадиовещания, оперативного исправления повреждений кабелей и линий, налаживание работы почтовых отделений по регулирующему графику, прекращение профилактических и строительно-монтажных работ, усилению охраны объектов связи.

Междугороднее транспортное сообщение будет работать в усиленном режиме. В то же время в праздничные дни Бакинский автовокзал будет работать в усиленном режиме. Учитывая плотность пассажиропотока, на линию будут выпущены дополнительные автобусы.

В случае возникновения проблем граждане могут звонить на «горячую линию» по номеру 1655.