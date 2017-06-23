Бахрам Багирзаде презентовал в Бельгии книгу "Непридуманная жизнь" (ФОТО)

2017-06-23 15:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Брюсселе прошла презентация новой книги Бахрама Багирзаде "Непридуманная жизнь", сообщил Trend Life автор издания.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции и дипломатических миссий, молодые писатели и художники. Выступившие отметили необыкновенный творческий дар и работоспособность Бахрама. Трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона Фейхтвангера "Человек талантливый, талантлив во всех областях".

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку", член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер.

Причем, во всем произведениях Бахрама отчетливо видна его искренняя любовь к родной земле, желание прославлять ее во всем мире.

Книгу "Непридуманная жизнь" трудно отнести к какому-то определенному жанру. Это ни повести, ни рассказы, ни воспоминания… Это чувства, которые живут в наших сердцах - одиночество, боль, разлука, любовь, страх, потери, печаль, несбывшиеся мечты о счастье и жизни, которая подобно золотистому песку, утекает сквозь пальцы…

Одна из ярких и интересных особенностей новой книги Бахрама Багирзаде – это великолепные иллюстрации, сделанные великими мастерами и молодыми художниками, некоторые из которых только начинают свой творческий путь - Сакит Мамедов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Оруджев, Айнур Мамедова, Элияр Алимирзоев, Вугар Мурадов, Низар Мамедов, Вугар Али, Джасар Мамедов, Акшин Кязимов, Айнур Азиз Мамедова, Ханлара, Медина Салих, Деляфруз Багирова, Туран Мухтарзаде, Эмин Гахраманов.

Их талантливые, глубокие, необычные работы помогут читателем глубже прочувствовать смысл и настроение книги, в которой Бахрам Багирзаде очень искренне рассказал о том, что его волнует.

Презентация книги также пройдет в Люксембурге, Амстердаме, Брюгге и Баку.

(Автор: Вугар Иманов)