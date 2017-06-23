РФ готова подать газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную Европу

2017-06-23 15:11 | www.trend.az | 3

Россия готова подать газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную Европу, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Если наши партнеры захотят - мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", - сказал он во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода "Турецкий поток".

"Уверяю вас, что мы достойно представим и ваши интересы, потому что наши интересы в данном случае полностью совпадают", - обратился он к Эрдогану.

Путин уверен, что России и Турции удастся выдержать запланированные сроки строительства АЭС "Аккую".

Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за то, что турецкий регулятор выдал лицензию на работу российскому оператору. "Если будем двигаться такими же темпами и по другим вопросам, то мы точно выполним планы, в частности, введем первый блок АЭС к намеченному сроку", - добавил Путин.

"Аккую Нуклеар" на прошлой неделе получила лицензию на генерацию электроэнергии на 49 лет. Компания также сообщала, что рассчитывает к лету этого года получить ограниченное разрешение на строительство так называемой неядерной части, например, турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений. Получение основной лицензии ожидается в 2018 году.

Путин отметил более высокий, чем с другими странами уровень взаимодействия России с Турцией.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами", - сказал Путин. "Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки", - обратился президент РФ к турецкому коллеге.

Путин напомнил, что только осенью 2016 года было подписано соглашение о строительстве "Турецкого потока". "И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты", - отметил Путин, поздравив с этим событием Эрдогана. Российский президент проинформировал его о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка "Турецкого потока".