В Баку вынесен приговор ограбившему таксиста человеку

2017-06-23 13:46 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в ограблении Рауля Ахмедова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Согласно приговору, Р. Ахмедов был лишен свободы на 8 лет.

Отметим, полиция Сумгаита задержала человека, ограбившего таксиста. Стало известно, что 30-летний Рауль Ахмедов ограбил таксистов Рамиза Гейдарова, Эльбеи Гашимова, Вагифа Аллахвердиева и др.