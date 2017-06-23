Президент Азербайджана принял главу МИД Коста-Рики

2017-06-23 14:08 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Коста-Рики Мануэля Гонзалеза Санса.

Как сообщает АПА, Мануэль Гонзалез Санс отметил, что проводимые в Баку соревнования являются знаменательным событием. По его словам, эти соревнования создали хорошие условия для того, чтобы в страну приехали туристы.

Гость подчеркнул, что последний раз был в Азербайджане год назад. Он сказал, что процессы развития в Баку глубоко впечатлили его.

Глава государства отметил важность соревнований Формула-1. Он подчеркнул, что наблюдение за этими соревнованиями туристов из различных стран даст им возможность увидеть своими глазами, как изменился Баку. Эти соревнования служат развитию туризма в нашей стране.

На встрече было отмечено, что для развития двусторонних отношений имеются хорошие возможности. Были проведены обсуждения по вопросам реализации проектов в сфере экономики, торговли, инвестиций, туризма.