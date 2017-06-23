NIKOIL Bank изменил график работы!

2017-06-23 12:45 | www.oxu.az | 2

В связи с Гран-при «Формулы 1» Баку, головной офис Банка, расположенный по адресу улица Пушкина, 30, перейдет на новый рабочий график.

23 июня отделение Центрального клиентского обслуживания будет функционировать по всем банковским услугам с 09:00 до 18:00, а с 18:00 до 21:00 только по обмену валют.

24 и 25 июня включительно пункт обмена валют будет открыт с 10:00 до 21:00. Другие банковские операции проводиться не будут.

Удобство клиентов и повышение качества услуг – одна из важнейших задач NIKOIL Bank перед клиентами и гостями столицы.

NIKOIL Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана.

Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil