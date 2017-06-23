Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в этом году демонстрирует прекрасные темпы экономического развития

2017-06-23 15:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в этом году демонстрирует прекрасные темпы экономического развития, итоги пяти месяцев очень позитивные, сказал, в частности, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая в пятницу на церемонии открытия завода по производству гранат для гранатометов типа MSGL 40 производственного объединения "Шарг" министерства оборонной промышленности в городе Ширван.

"Наш ненефтяной сектор вырос более чем на два процента, ненефтяная промышленность - почти на четыре процента, экспорт - более чем на 40 процентов. Я уверен, что в следующем году показатели будут еще более положительными. Мы построили свою деятельность на основе продуманной политики. Наша внутренняя и внешняя политика, инициативы, связанные с экономической и социальной сферами, одобряются и поддерживаются как на международной арене, так и со стороны народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Главной причиной существующих в стране благополучия и стабильности является именно это, подчеркнул глава государства.