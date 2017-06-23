AZ EN RU TR

Президент Азербайджана поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия

2017-06-23 14:12 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил заместителя премьер-министра, министра обороны его высочество Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда с избранием наследным принцем Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Ваше высочество, мой дорогой брат, искренне поздравляю Вас с избранием наследным принцем Королевства Саудовская Аравия. Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют дружественные и партнерские отношения, которые вытекают из общих моральных ценностей. Уверен, что наши связи и впредь будут успешно развиваться и расширяться. У меня остались приятные впечатления от нашей встречи. Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас со священным месяцем Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов на предстоящей ответственной работе».

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər