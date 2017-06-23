Президент Азербайджана поздравил наследного принца Королевства Саудовская Аравия

2017-06-23 14:12 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил заместителя премьер-министра, министра обороны его высочество Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда с избранием наследным принцем Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Ваше высочество, мой дорогой брат, искренне поздравляю Вас с избранием наследным принцем Королевства Саудовская Аравия. Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют дружественные и партнерские отношения, которые вытекают из общих моральных ценностей. Уверен, что наши связи и впредь будут успешно развиваться и расширяться. У меня остались приятные впечатления от нашей встречи. Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас со священным месяцем Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов на предстоящей ответственной работе».