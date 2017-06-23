Кандидат от Азербайджана на пост гендиректора UNESCO посетил Германию

2017-06-23 14:34 | www.apa.az | 2

Полад Бюльбюльоглу, чья кандидатура выдвинута от правительства Азербайджана на пост генерального директора UNESCO, с 21 по 23 июня находился с визитом в Германии.

Как сообщили АПА в посольстве Германии в Азербайджане, визит направлен на ознакомление Германии с программой Полада Бюльбюльоглу в связи с UNESCO.

В рамках визита П.Бюльбюльоглу встретился в госминистром ФРГ, уполномоченным МИД ФРГ в UNESCO Марией Бомер (Maria Böhmer), специальным представителем по зарубежной науке, образованию, исследованиям и культурной политике Хайдрун Темпел, депутатами Бундестага, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Карин Штренц и ее заместителем Йоханнесом Карсом, заведующим отделом по Средней, Юго-Восточной и Восточной Европе, в том числе по Южному Кавказу и Центральной Азии Кнутом Абрахамом, заведующим отделом по ООН и политике развития Матиасом Лихарцом.

В ходе встреч Полад Бюльбюльоглу рассказал о своих взглядах на будущую деятельность UNESCO, назвал приоритеты и предложения в случае его избрания на пост гендиректора.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о подходе Германии к вопросам UNESCO.