Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Коста-Рики – ФОТО

2017-06-23 12:56 | www.oxu.az | 1

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с прибывшим с визитом в Азербайджан министром иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД.

Министры отметили широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сфере, взаимного инвестирования портов и судоходства, логистики и туризма, отметили важность поощрения прямых контактов между деловыми кругами в этом контексте.

Министры также провели широкие обсуждения о событиях, происходящих на международной арене.

Н.О.

