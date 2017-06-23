Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Грузии

2017-06-23 15:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял вице-премьера Грузии, министра образования и науки Александра Джеджелаву.

Подчеркнув, что они побывали в Университете АДА и что это учебное заведение произвело на них большое впечатление, Александр Джеджелава сказал, что деятельность Бакинской высшей школы нефти также вызывает интерес. Гость отметил, что важно приложить совместные усилия для доведения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования до существующего уровня двусторонних связей во всех других сферах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что осуществляется работа по созданию на высоком уровне системы образования в Университете АДА, Бакинской высшей школе нефти, а также в других учебных заведениях в стране. Глава государства подчеркнул необходимость осуществления между двумя странами двусторонних совместных проектов в сфере образования.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере образования, в том числе обмен студентами, и другие вопросы.