Малена Мард: «Нарушение режима прекращения огня показывает неустойчивость статус-кво»

2017-06-23 14:58 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявила глава азербайджанского представительства Евросоюза Малена Мард.

М.Мард напомнила, что Европейский союз выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на фронте: «Мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также их заявления по итогам визита в регион. Брюссель внимательно следит за этим вопросом. Специальный представитель ЕС Зальбер также часто совершает визиты в регион и наблюдает за процессами».