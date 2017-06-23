Президент: «Мировая общественность также признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана»

2017-06-23 15:05 | www.apa.az | 3

«Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна общественности. Мы неоднократно выражали свою позицию. Этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе норм и принципов международного права. Другого пути быть не может. Нагорный Карабах исконно азербайджанская земля. Веками наш народ жил на этой территории, все топонимы и исторические памятники отражают историю Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия завода по производству комплектующих частей к револьверным гранатометам в Ширване.

Глава государства отметил, что мировая общественность также признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

«Все ведущие международные организации приняли решения и резолюции по этому вопросу, согласно которым вооруженные силы Армении должны немедленно и безоговорочно покинуть оккупированные территории. Однако Армения не выполняет их. К сожалению, в отношении этой страны не принимаются какие-либо серьезные меры. На Армению давно следовало бы наложить международные санкции. Потому что эта страна в XXI веке оккупировала территорию другой страны, совершила геноцид против ее народа, разрушила все исторические памятники. Разрушенное село Джоджуг Марджанлы является наглядным примером этого. На всех оккупированных территориях ситуация идентичная.

Международное право усиливает нашу исторически справедливую позицию. Проведенный в Нагорном Карабахе последний т.н. «референдум» стал очередным крахом, позором сепаратистов, оккупантов. Потому что этот «референдум» не признала ни одна международная структура, соседние страны, Евросоюз, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. То есть не признав этот «референдум» все международные структуры и страны еще раз доказали, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Международное сообщество не признает и никогда не признает вымышленный сепаратистский режим хунты. Поэтому историческая справедливость, международное право на нашей стороне, и конечно наш политический вес несравнимо выше, чем у Армении. Наша экономическая мощь в разы больше, чем у Армении. То есть все эти факторы укрепляют нашу позицию. Естественно, азербайджанское государство должно еще больше укреплять и укрепляет свою принципиальную позицию. Еще раз хочу сказать, что мы живем в условиях войны. Наш народ никогда не смирится с этой ситуацией.

Мы никогда не допустим, чтобы на наших исторических землях было незаконно создано второе армянское государство. Мы восстановим нашу территориальную целостность. Последние события и усиление нашей страны увеличивают наши возможности для решения этого вопроса.



Конечно, для достижения нашей цели мы должны быть еще сильнее. К сожалению, сейчас во всем мире фактор силы играет ведущую роль. Конечно, международное право также имеет большое значение, потому что создает правовую базу конфликта. Однако фактор силы играет основную роль. Мы видим, что в разных частях мира нарушается, растаптывается международное право, кто как хочет, так его и толкует. Путем применения фактора силы становится возможным изменять реальную ситуацию. Это не наш выбор. Однако и мы живем в реальном мире. Для достижения своей цели мы должны быть сильными. Работа в этом направлении ведется», - подчеркнул президент.