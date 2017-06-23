Прогноз погоды на субботу

2017-06-23 13:17 | www.oxu.az | 2

В субботу, 24 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Oxu.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Северный ветер в дневные часы сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 18-20, днем 25-30, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 19-20, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане - 20-21, в Тюркян, Говсаны, Сахиль и Шихово - 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в первую половину дня в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Ветер западный, днем местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 28-32, в горах ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла.

A.M.