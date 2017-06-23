Индийский лоукостер планирует открыть рейсы в Азербайджан

2017-06-23 15:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Индийская авиакомпания лоукостер GoAir планирует до конца года приступить к полетам по девяти международным направлениям – в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Иран, Китай, Вьетнам, Катар, Саудовскую Аравию и на Мальдивы, сообщают в пятницу индийские СМИ.

Разрешение на осуществление полетов по этим направлениям компания получила от правительства Индии. Изначально GoAir запрашивала разрешение на полеты в 14 стран, однако летать в Кувейт, Оман, Турцию, Таиланд и ОАЭ компании не разрешили.

Как сообщил управляющий директор авиакомпании Вольфганг Прок-Шауэр, начать осуществление полетов по международным направлениям планируется до конца текущего финансового года.

«В ближайшее время 30 процентов нашего флота будет летать по международным маршрутам», - сказал Прок-Шауэр.

В настоящее время GoAir осуществляет более 140 рейсов в день и примерно 975 рейсов в неделю по 23 направлениям. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Airbus A320 и A320neo.

(Автор: Елена Косолапова)