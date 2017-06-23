АМИ Trend будет обмениваться информацией со странами Латинской Америки и Карибского бассейна

2017-06-23 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend и латиноамериканское информационное агентство (LANA) подписали Соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, стороны будут поддерживать обмен информацией об общественно-политической, экономической, социальной и культурно-гуманитарной жизни в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и Азербайджане. В соглашение включены пункты, согласно которым агентства могут вести обмен и фотографиями и видеоматериалами. Соглашение также подразумевает обмен опытом между сотрудниками LANA и Trend.

Trend – независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, является поставщиком новостей из Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. В составе АМИ Trend функционируют азербайджанская, русская, английская, турецкая, фарси и арабская Службы новостей, тем самым, охватывая практически всю мировую языковую аудиторию. Службы сконцентрированы на производстве новостей из региона, в частности, из Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана.

LANA (LATIN AMERICA NEWS AGENCY) - ведущее информационное агентство по распространению новостей, фотографий и видеоматериалов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Агентство предоставляет своим подписчикам ежедневные новости об экономике, политике, обществе, спорте, культуре, окружающей среде на английском языке. LANA оказывает поддержку иностранным корреспондентам в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также обеспечивают освещение событий для СМИ, не имеющих собственных журналистов в регионе.