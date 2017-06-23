Глава государства: «Экспорт Азербайджана вырос более чем на 40%»

2017-06-23 15:09 | www.apa.az | 4

«В этом году Азербайджан демонстрирует хорошие экономические темпы развития, итоги пяти месяцев – очень положительные. Ненефтяной сектор вырос более чем на 2%, ненефтяная промышленность – около 4%, экспорт - более чем на 40%».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии завода по производству комплектующих к револьверным гранатометам в Ширване.

Глава государства выразил уверенность в том, что показатели на будущий год будут более положительными.

«Свою деятельность мы построили на основе обдуманной политики. Наша внутренняя и внешняя политика, инициативы по экономическим и социальным сферам находят одобрение и поддержку как в международном пространстве, так и среди народа. Основная причина спокойствия, стабильности в стране заключается именно в этом.

Сегодня накануне Дня Вооруженных силы отмечаем важное событие, связанное с развитием вооруженных сил. Два промышленных предприятия, которые открылись сегодня, еще больше повысят военную мощь Азербайджана, и страна успешно пойдет по пути строения, развития», - добавил президент.