Ильхам Алиев: «Азербайджанская армия находится в ряду сильных армий»

2017-06-23 15:16 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии открытия в Ширване завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40 40х46 мм.

Глава государства сказал, что азербайджанская армия находится среди 50 самых сильных армий: «Строительство армии всегда находится в центре внимания. Самая большая часть затрат бюджета приходится на военные нужды, что естественно. Потому что мы живем в состоянии войны. За последние годы была проведена большая работа по укреплению материально-технической базы нашей амии. За счет местного производства, а также ввозимой из за рубежа техники мы находимся на самом высоком уровне с точки зрения обеспечения. Самое современное оружие, техника, боевые аппараты, самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские установки, бронемашины, танки, пушки, самые современные установки ПВО - все это намного усилило нашу военную мощь. В последующие годы в этом направлении также будет проводиться последовательная работа. Наш военный бюджет достаточно велик. Этот вопрос является для нас приоритетным. Еще раз хочу сказать, мы живем в состоянии войны. Если бы не было войны, то, наверное, на эти цели не выделялось бы столько средств. Но война не закончилась, закончился первый этап войны. Мы всегда должны быть готовы освободить оккупированные земли за счет своей военной силы».

Президент Ильхам Алиев сказал, что наряду с этим, за последние годы были решены служебные и бытовые проблемы военнослужащих: «В последние годы было сдано в эксплуатацию множество военных баз, городков. Условия службы военных в значительной степени улучшились. Бытовые условия также улучшаются. На основе принятых на настоящий момент решений военным, безупречно отслужившим 20 и более лет, государство выделяет бесплатные квартиры. Считаю, что в мировом масштабе это происходит очень редко, что отражает как социальную политику азербайджанского государства, так и его внимание к своим военнослужащим».