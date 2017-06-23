Человеческую рыбу засняли на рекордной глубине – ФОТО

2017-06-23 13:27 | www.oxu.az | 4

Международная команда ученых и энтузиастов обнаружила в известняковой пещере одного из хорватских озер европейского протея (Proteus anguinus), обитающего на рекордной глубине 113 метров. Из-за розовато-бледного цвета кожи животное также называют человеческой рыбой, а из-за небольших размеров — детским драконом.

Как передает Oxu.Az, снимки протея показало издание New Scientist.

Специалисты полагают, что протеи могут обитать на еще большей глубине, поскольку способны выдерживать высокие давления. Для наблюдения за Proteus anguinus ученые установили в местах их обитания инфракрасные камеры.

Животные могут откладывать яйца не чаще двух раз в десятилетие, а жить — до 100 лет. Протеи, которых чрезвычайно трудно заметить в неволе, из-за незаконной ловли считаются уязвимым видом.

Н.О.