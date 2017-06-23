60 банковских филиалов переходят на усиленный режим работы в период проведения Формулы 1 в Баку

2017-06-23 16:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 23 по 25 июня 24 банка будут работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.

Как отмечается, такое решение банки приняли по рекомендации Палаты для обеспечения удобства граждан и гостей республики в период проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Всего на усиленный режим перейдут 60 банковских филиалов, еще два филиала и шесть отделений банков будут работать в круглосуточном режиме.

Список банков, которые будут работать в усиленном режиме.

(Автор: Азад Гасанли)

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